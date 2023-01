https://fr.sputniknews.africa/20230116/tensions-oubliees-les-camerounais-rassures-par-laccueil-des-algeriens-au-chan-2023-1057616485.html

Tensions oubliées? Les Camerounais rassurés par l'accueil des Algériens au CHAN 2023

Tensions oubliées? Les Camerounais rassurés par l'accueil des Algériens au CHAN 2023

Après de vives tensions et polémiques en 2022 entre l’Algérie et le Cameroun, une accalmie semble s’installer. En effet, les Camerounais se disent... 16.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-16T19:21+0100

2023-01-16T19:21+0100

2023-01-16T21:42+0100

afrique subsaharienne

afrique du nord

maghreb

cameroun

algérie

football

tensions

accueil

surprise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104403/95/1044039522_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2abf625b1f81e94a5b6b52ccd91c856a.jpg

"Agréablement surpris", ainsi se disaient les Camerounais à Oran dimanche 15 janvier. En effet, ils se sentent chez eux en terre algérienne après la réception extraordinaire dont ils ont bénéficié depuis leur arrivée en Algérie, relate Radio France Internationale (RFI).Dans cette même logique, Joseph Gweth, reporter à la télévision nationale du Cameroun (CRTV) confirme qu’il n’y a aucun sentiment d’hostilité à leur égard lorsqu’ils font leur travail dans les rues algériennes.Pourtant en 2022, les médias ont parlé de relations tendues entre les fédérations algérienne et camerounaise de football. Fin décembre, ils ont même évoqué la possibilité d’un boycott du CHAN 2023 par les Lions Indomptables.Aucun sentiment hostile, mais…Selon RFI, du côté d’Oran, les Algériens persistent et signent qu’aucun sentiment hostile n’existe à l’encontre des Camerounais.Hormis cette ambiance bon enfant, un groupe de jeunes croisé au Petit Royal, un café sur l’avenue Émir-Abdelkader, revendique à l’unanimité leur soutien au Congo face au Cameroun les opposant en match de poules ce lundi.Pour rappel, lors de la CAN 2022 organisée au Cameroun, le public de Douala avait soutenu la Côte d’Ivoire face à l’Algérie, perdu 3-1 par les Fennecs, causant leur élimination.Deux mois plus tard, l’Algérie se faisait éliminer à nouveau après un match de barrages polémique pour le Mondial 2022 (2-1 a.p) au Qatar. Un match décrié par les Algériens, soupçonnant l’arbitre de la rencontre d’avoir été "acheté". Enfin, Samuel Eto’o, Président de la Fédération camerounaise de football, avait frappé un youtubeur algérien au Qatar après que celui-ci l’a provoqué en évoquant le match Algérie-Cameroun perdu à domicile.

afrique subsaharienne

afrique du nord

maghreb

cameroun

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du nord, maghreb, cameroun, algérie, football, tensions, accueil, surprise