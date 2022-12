https://fr.sputniknews.africa/20221206/un-youtubeur-algerien-agresse-par-le-chef-du-football-camerounais---video-1057191416.html

Un youtubeur algérien agressé par le chef du football camerounais - vidéo

Une altercation courte mais violente s’est produite après la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud au Qatar. Le chef du football camerounais s’en est... 06.12.2022, Sputnik Afrique

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o, est sorti de ses gonds. Il a agressé le youtubeur algérien Said Mamouni après le match entre le Brésil et la Corée du Sud, au Qatar.Sur une vidéo publiée par le média espagnol La Opinion, le Camerounais a été repéré et des fans principalement brésiliens ont posé avec lui en photo.Ensuite, après une discussion avec le blogueur, Samuel Eto’o s’est énervé et lui a porté un coup de pied quand il se baissait pour ramasser sa caméra.Il s’est avéré que le youtubeur l’avait taquiné en lançant "Gassama! Gassama!".L'arbitre gambien Bakary Gassama officiait en effet lors du match retour Algérie-Cameroun (1-2), qui a qualifié les "Lions Indomptables" pour cette Coupe du monde au détriment des "Verts". Après l'élimination, de nombreuses rumeurs en Algérie soupçonnaient l'arbitre d'avoir été acheté.Des coups à la poitrine et au visageL’homme agressé a ensuite réagi sur les réseaux sociaux.Il a rassuré ses abonnés sur son état de santé et a indiqué que le sportif l’avait frappé à la poitrine et au visage.

