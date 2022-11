https://fr.sputniknews.africa/20221112/algerie-cameroun-un-match-achete-revelations-dun-ex-lion-indomptable-a-la-veille-du-mondialvideo-1056796807.html

Algérie-Cameroun, un match acheté? Révélations d’un ex-Lion indomptable à la veille du Mondial–vidéo

Algérie-Cameroun, un match acheté? Révélations d’un ex-Lion indomptable à la veille du Mondial–vidéo

Un ex-Lion indomptable, dans une courte vidéo, a accusé de corruption le juge d’un match de qualification pour le Mondial 2022, perdu par l’Algérie. Des... 12.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-12T15:18+0100

2022-11-12T15:18+0100

2022-11-12T15:18+0100

afrique subsaharienne

afrique du nord

cameroun

algérie 1

mondial 2022

barrages

football

fennecs

fifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1045053894_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_77944f3ef0505a119fa9b55d328f37b5.jpg

Le match de barrage polémique Algérie-Cameroun disputé en mars et comptant pour les qualifications de la Coupe du monde de football 2022, "a été acheté", a affirmé Mohammadou Idrissou, ancien attaquantaux 39 sélections avec le Cameroun entre 2003 et 2014.L’Algérie a été éliminée dans les toutes dernières minutes de jeu par le Cameroun, le 29 mars à Blida. Le match a été marqué par des décisions controversées de l’arbitre Bakary Gassama.Règlement de compte interposé?Très remonté après la non sélection pour le Mondial 2022 de Michael Ngadeu, défenseur évoluant à la Gantoise, en Première division belge, Idrissou a martelé que c’est aussi grâce à ce dernier que le Cameroun s’était qualifié pour le Mondial.En effet, Michael Ngadeu a été à l’origine de la passe décisive qui a permis au Cameroun d’inscrire le but de la qualification dans les dernières secondes du match à Blida.Selon lui, les joueurs sélectionnés ne méritent pas forcement leur place.Une qualification fortement critiquéeLa qualification des Lions indomptables pour le Mondial 2022, obtenue dans les toutes dernières minutes de la rencontre, a fait l’objet de vives critiques de la part des Fennecs.Djamel Belmadi, sélectionneur national de l’équipe algérienne, Riyad Mahrez et Islam Slimani, joueurs, ainsi que les supporters estiment que l’arbitre du match Bakary Gassama a joué un rôle dans l’élimination des Verts. La Fédération algérienne de football avait porté le dossier devant la FIFA, mais la requête est restée sans suite, faute de preuve formelle de la corruption de Gassama.

afrique subsaharienne

afrique du nord

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du nord, cameroun, algérie 1, mondial 2022, barrages, football, fennecs, fifa