"Nécrophilie-2023": le plus grand cimetière russe à l’étranger en péril en France, Moscou réagit

Le refus français d’accepter l’argent russe pour entretenir des tombes du cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois a attiré les foudres de Moscou. La... 16.01.2023, Sputnik Afrique

"C’est une honte, une immoralité inhumaine à crier", "une sorte de Nécrophilie-2023". C’est ainsi que Moscou a réagi au refus des autorités françaises d’accepter ses financements d’un cimetière russe en région parisienne.Livrées à l’abandon, certaines tombes du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois risquent de se dégrader.La mémoire des combattants, membres du régiment français Normandie-Niémen est aussi respectée en Russie, a-t-elle ajouté.De son côté, la mission diplomatique russe en France s’est également indignée:L’ambassade a également exprimé ses "préoccupations profondes concernant la situation malsaine actuelle" autour du cimetière, "significatif pour tous les Russes". Notamment parce que "des personnalités importantes de la culture nationale, des représentants de l’émigration russe y sont enterrés".Les autorités de cette ville française ont suspendu les financements que Moscou versait depuis 2005 pour renouveler les concessions des tombes abritant les ressortissants russes défunts sans plus de descendants. L’ambassade russe précise que la situation concerne 23 sépultures.Le plus grand cimetière russe à l’étrangerLa nécropole russe a été créée à Sainte-Geneviève-des-Bois, située à 24 kilomètres au sud de Paris, en 1927, à la suite de la première vague d’immigration russe en France (1919-1921). Après les deux suivantes (1944-1945 et 1970-1980), elle est devenue le plus grand cimetière russe à l’étranger.Elle abrite, entre autres, les tombes de nombreuses personnalités illustres de la culture russe, dont le Prix Nobel de littérature Ivan Bounine, le poète et dramaturge Dimitri Merejkovski, le peintre Constantin Korovine, ou encore le cinéaste Andreï Tarkovski.

france, paris, russie, cimetière, tombe, sainte-geneviève-des-bois, moscou, maria zakharova