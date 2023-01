L’avenir de ce cimetière russe en France compromis à cause du conflit en Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20230115/lavenir-de-ce-cimetiere-russe-en-france-compromis-a-cause-du-conflit-en-ukraine-1057604080.html

Le cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui compte plus de 5.200 tombes russes, risque de se dégrader après que les autorités de cette ville située à 24 km au sud de Paris ont suspendu les financements que Moscou versait depuis 2005 pour le renouvellement des concessions.Le quotidien constate que ce lieu, qui a toujours attiré beaucoup de monde, dont des touristes, est abandonné depuis le début du conflit en Ukraine. Alors que la végétation y reprend progressivement ses droits, le message "Concession échue pour renouvellement ou abandon, prière de s’adresser à la mairie" s’affiche de plus en plus souvent sur les tombes.Nicolas Lopoukhine, président du Comité d’entretien des sépultures orthodoxes russe (Cesor) du cimetière, ainsi que l’ambassade de Russie ont confirmé au quotidien que "la ville n’a pas accepté l’argent du Kremlin".La mairie garde le silenceSollicitée, la mairie n’a pas donné suite aux questions du Monde. La position actuelle des autorités de la ville est d’autant plus étrange qu’en 2021, Frédéric Petitta, maire (PS) de la ville, soulignait l’importance du lieu.Le quotidien rappelle que depuis 2005, la Russie se substituait aux familles absentes et entretenait en leur nom les concessions impayées. D’après M.Lopoukhine, si, en 2021, le renouvellement d’une quarantaine de concessions a été payé, pour 2023, la Russie "n’aurait dû en renouveler que 22, ce qui est très peu".Le plus grand cimetière russe à l’étrangerLa nécropole russe s’est formée à Sainte-Geneviève-des-Bois en 1927, à la suite de la première vague d’immigration russe en France (1919-1921). Après deux autres grandes vagues de l’émigration russe en France (1944-1945 et 1970-1980), elle est devenue le plus grand cimetière russe à l’étranger.Elle abrite, entre autres, les tombes de nombreuses personnalités illustres de la culture russe, dont le Prix Nobel de littérature Ivan Bounine, le poète et dramaturge Dimitri Merejkovski, le peintre Constantin Korovine, ou encore le cinéaste Andreï Tarkovski.

