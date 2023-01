https://fr.sputniknews.africa/20230116/larmee-russe-ne-bombarde-pas-les-maisons-le-kremlin-reagit-a-des-accusations-de-kiev-1057613216.html

L’armée russe "ne bombarde pas les maisons": le Kremlin réagit à des accusations de Kiev

Le Kremlin a réfuté les accusations de Kiev selon lesquelles l'armée russe a tiré sur un immeuble résidentiel à Dniepropetrovsk, en Ukraine. Le bâtiment s'est... 16.01.2023, Sputnik Afrique

Au lendemain de l’effondrement d’un immeuble d’habitation en Ukraine, le Kremlin a réaffirmé le 16 janvier que l’armée russe ne pilonnait jamais les quartiers résidentiels."Vous avez vu vous-mêmes les déclarations faites par certains représentants du côté [ukrainien] sur cette tragédie [à Dniepropetrovsk, ndlr] avait résulté de l’action de missiles antiaériens", a ajouté Dmitri Peskov.C’est effectivement le conseiller du Président ukrainien, Oleksyi Arestovych, qui a rapporté le 14 janvier qu’un missile russe qui "survolait Dniepropetrovsk a[vait] été abattu". "Il a explosé quand il est tombé sur l’immeuble", a-t-il précisé. Il s’est ainsi désolidarisé de la position officielle des autorités ukrainiennes.Des infrastructures ukrainiennes viséesDepuis le 10 octobre, les forces armées russes mènent des frappes contre des installations militaires, de communication et énergétiques ukrainiennes. Les bombardements les plus massifs ont eu lieu les 10 et 11 octobre.Vladimir Poutine avait alors déclaré que c’était une réponse à l’attaque terroriste sur le pont de Crimée et contre d’autres sites civils en Russie.Depuis, l’alerte aérienne se déclenche presque chaque jour dans la plupart des régions ukrainiennes, parfois dans tout le pays simultanément.

