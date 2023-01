https://fr.sputniknews.africa/20230115/lukraine-organiserait-un-acte-de-sabotage-sur-un-silo-pour-en-accuser-la-russie-1057596523.html

L’Ukraine organiserait un acte de sabotage sur un silo pour en accuser la Russie

Kiev est en pleine préparation d’une nouvelle provocation, rapporte la Défense russe. Ses services secrets prévoient de faire exploser un silo dans la région... 15.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-15T10:38+0100

2023-01-15T10:38+0100

2023-01-15T10:41+0100

Les services secrets ukrainiens envisagent de faire sauter un silo de stockage pour accuser Moscou de contribuer à une pénurie alimentaire, a indiqué la Défense russe.Cet acte de sabotage vise également à discréditer les activités russes dans le cadre de l’accord céréalier, a précisé son département chargé de la réponse humanitaire en Ukraine.Le silo de stockage en question se trouve dans la localité de Karaïchnoé de la région de Kharkiv. Après son explosion, la Russie serait accusée de détruire sciemment des réserves céréalières en Ukraine, ainsi que de provoquer la famine et de saboter l’accord sur les céréales, a-t-il ajouté.Une mise en scène pour l’OccidentCette provocation est planifiée justement à la veille d’une réunion des chefs de la Défense de l’Otan en Allemagne, le 20 janvier, poursuit l’instance.Pour préparer cet acte de sabotage, une trentaine de spécialistes miniers et des membres des services secrets ukrainiens seraient déjà arrivés dans la ville de Voltchansk. Elle se trouve à 17 kilomètres de Karaïchnoé et à quelques kilomètres de la frontière russe. D’après l’institution russe, le propriétaire du silo est un membre contractuel des services secrets d’Ukraine.

