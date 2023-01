https://fr.sputniknews.africa/20230110/recit-mediatique-ou-probleme-immediat-le-conflit-en-ukraine-exacerbe-t-il-la-crise-alimentaire-1057556301.html

Récit médiatique ou problème immédiat: le conflit en Ukraine exacerbe-t-il la crise alimentaire?

Le conflit en Ukraine a des répercussions sur l’approvisionnement alimentaire en Afrique, expliquent deux spécialistes à Sputnik. Mais l’Occident... 10.01.2023, Sputnik Afrique

Alors que la Croix-Rouge vient d’annoncer que 350 millions de personnes en Afrique souffraient d’insécurité alimentaire, beaucoup d’observateurs s’interrogent sur le poids réel du conflit en Ukraine dans ce contexte.L’économiste Ashraf Patel considère que le conflit est le "problème immédiat", qui joue un rôle direct dans l’aggravation de la situation alimentaire, en bloquant notamment les chaînes d’approvisionnement. La poursuite des hostilités porte aussi un coup aux agricultures locales, à cause du blocage des engrais, confie à Sputnik le chercheur en économie numérique à l’Institute for Global Dialogue.L’économiste déplore que l’Occident s’entête à prolonger le conflit par ses livraisons d’armes, faisant ainsi peser "davantage de contraintes sur la chaîne d'approvisionnement". Il salue au contraire le "geste de responsabilité" de Moscou qui a proposé de fournir gratuitement nourriture et engrais aux pays les plus nécessiteux.La position de la Turquie, qui s’efforce de sécuriser l’approvisionnement en céréales russes des pays africains, est aussi à saluer.Récit médiatique?Affirmer que la faim s’est accrue en Afrique du fait du conflit en Ukraine est une "exagération", affirme pour sa part le politologue Frederick Golooba-Mutebi, qui nuance la position de son confrère.Le spécialiste ougandais rappelle que le blé reste la principale céréale exportée par la Russie et l’Ukraine, mais qu’elle ne constitue pas la base de toutes les alimentations africaines. L’Occident joue par ailleurs sur l’argument alimentaire pour accuser Moscou d’être à l’origine des famines.Le politologue souligne que la flambée des prix du carburant joue aussi un rôle dans la crise alimentaire. Le coût de la nourriture acheminée depuis les zones rurales augmente en effet dans les zones urbaines.

