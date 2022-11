https://fr.sputniknews.africa/20221125/sabotage-des-nord-stream-nouvelles-images-detaillees-dune-conduite-endommagee---video-1057089546.html

Sabotage des Nord Stream: nouvelles images détaillées d'une conduite endommagée - vidéo

Sabotage des Nord Stream: nouvelles images détaillées d'une conduite endommagée - vidéo

Des équipes de télévision danoises sont parvenues à filmer, avec un drone sous-marin, la conduite endommagée du gazoduc Nord Stream 2. Ce sont les premières... 25.11.2022, Sputnik Afrique

La chaîne de télévision danoise TV2/Bornholm a diffusé une première séquence de la conduite endommagée du Nord Stream 2 dans la zone économique du Danemark. Les journalistes ont dû attendre des semaines pour finalement obtenir l'autorisation de la part de l'autorité maritime du pays et "filmer ce nouveau morceau d'histoire européenne".La vidéo dure trois minutes et montre en détail le tuyau du gazoduc avec un trou à son extrémité."Acte de terrorisme international"Le 26 septembre, plusieurs actes de sabotage ont eu lieu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. Ils ont endommagé une conduite du Nord Stream 2 ainsi que deux du Nord Stream 1 et entraîné une fuite massive de gaz.Le Président russe a qualifié l’incident d’"acte de terrorisme international". Le Kremlin a également fait valoir que l'éventuelle publication des informations sur les auteurs du sabotage étonnerait "probablement de nombreuses personnes" en Europe.

