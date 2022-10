https://fr.sputniknews.africa/20221021/kremlin-la-verite-sur-le-sabotage-des-nord-stream-surprendra-leurope-1056585548.html

La vérité sur le sabotage des Nord Stream "surprendra" l'Europe, assure le Kremlin

La vérité sur le sabotage des Nord Stream "surprendra" l'Europe, assure le Kremlin

Si les informations sur les auteurs du sabotage visant les Nord Stream finissent par être rendues publiques, cela étonnerait "probablement de nombreuses... 21.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-21T17:23+0200

2022-10-21T17:23+0200

2022-10-21T18:09+0200

sabotage des gazoducs nord stream

danemark

allemagne

suède

russie

enquête

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1056381765_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05aac3b766abf17b77c080a555f62ffb.jpg

La Russie déploie des efforts diplomatiques pour qu'elle puisse enquêter sur les causes des explosions ayant touché les gazoducs Nord Stream 1 et 2, mais se heurte à la réticence de l’Allemagne, de la Suède et du Danemark, a déclaré le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov."Quant aux auteurs possibles, nos hypothèses, disons, préliminaires, sont bien connues. Il ne sert à rien de les répéter, nous ne pouvons pas obtenir de nouvelles informations pour le moment, car nous n'avons pas la possibilité de participer à l'enquête", a indiqué le porte-parole du Kremlin.Explosions sur les gazoducsLe 26 septembre, plusieurs actes de sabotage ont eu lieu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui se trouvent en mer Baltique, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. En conséquence, une conduite du Nord Stream 2 et deux du Nord Stream 1 ont été endommagées. Les dégâts ont entraîné une fuite massive de gaz.Le 10 octobre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n'était pas autorisée à enquêter sur les causes des explosions. D’après le journal télévisé allemand Tagesshau, les enquêteurs allemands ont découvert un trou de huit mètres de diamètre sur l’une des conduites des pipelines. Ils affirment que de tels dommages n'ont pu être provoqués que par une puissante explosion.

danemark

allemagne

suède

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sabotage des gazoducs nord stream, danemark, allemagne, suède, russie, enquête