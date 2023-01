https://fr.sputniknews.africa/20230115/en-moldavie-la-police-retrouve-logive-dun-missile-tombe-la-veille---photos-1057600098.html

En Moldavie, la police retrouve l’ogive d’un missile tombé la veille - photos

En Moldavie, la police retrouve l’ogive d’un missile tombé la veille - photos

Les services moldaves ont retrouvé l’ogive du missile tombé la veille non loin de la frontière ukrainienne. Chargé de 80 kilogrammes de matières explosives, il... 15.01.2023, Sputnik Afrique

La police a découvert ce 15 janvier l’ogive du missile potentiellement ukrainien tombé la veille en Moldavie et a relayé ses clichés.L’engin est chargé de 80 kilogrammes de matière explosive, a précisé le ministère de l’Intérieur du pays.Les habitants ont été priés d’éviter la zone. Les sapeurs du génie ont inspecté les lieux et ont détruit l'ogive sur place plus tard dans la journée, a noté l’instance moldave.Les autorités ukrainiennes ont également été informées de cette découverte, a-t-elle ajouté.Une nouvelle chute de missileLes débris ont été retrouvés le 14 janvier dans la région moldave de Briceni, dans la zone frontalière avec l’Ukraine.C'est la troisième fois que des fragments de missiles tombent sur le territoire de la Moldavie. Les deux premiers incidents du genre ont eu lieu en octobre et en décembre.Début décembre, les médias ont publié des photos prises près de Briceni, qui montreraient des fragments identiques à ceux d’un S-300 ukrainien tombé en Pologne en novembre.

