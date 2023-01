https://fr.sputniknews.africa/20230114/des-debris-dun-missile-decouverts-en-moldavie-non-loin-de-la-frontiere-ukrainienne-1057592966.html

Des débris d’un missile découverts en Moldavie, non loin de la frontière ukrainienne

Les gardes-frontières moldaves ont retrouvé des fragments d'un missile dans le nord du pays, à proximité du territoire ukrainien. C’est le troisième missile... 14.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-14T18:54+0100

2023-01-14T18:54+0100

2023-01-14T20:03+0100

international

missiles

ukraine

moldavie

chute

Des débris d’un missile ont été découverts dans la région moldave de Briceni, dans le nord du pays, a annoncé ce samedi 14 janvier le ministère de l'Intérieur.La police des frontières a mis en place un plan d’urgence et augmenté le nombre de patrouilles dans la zone frontalière avec l’Ukraine pour surveiller l'espace aérien et la frontière terrestre.Le service de secours d'urgence 112, ainsi que la brigade Bombtech et le parquet du district de Briceni, ont été prévenus de la découverte. L'Inspection générale des situations d'urgence et la police des frontières veillent à la sécurité du secteur et se préparent à aider les équipes d'enquête.Le ministère moldave de la Défense a, de son côté, indiqué que ses systèmes n'avaient pas enregistré de violation de l'espace aérien du pays.Troisième incident en quatre moisC'est la troisième fois que des fragments de missiles tombent sur le territoire de la Moldavie. Les deux premiers incidents du genre ont eu lieu en octobre et en décembre.Début décembre, les médias ont publié des photos prises près de Briceni, qui montreraient des fragments identiques à ceux d’un S-300 ukrainien tombé en Pologne en novembre.

