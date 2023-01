https://fr.sputniknews.africa/20230114/le-president-de-la-caf-reagit-a-labsence-du-maroc-au-chan-2022-1057590883.html

Le président de la CAF réagit à l’absence du Maroc au CHAN 2022

Sur fond de différend politique, l’équipe marocaine ne s’est pas rendue en Algérie, pays accueillant le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football... 14.01.2023, Sputnik Afrique

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a réagi à l’absence de l’équipe marocaine au championnat d’Afrique des joueurs locaux, le CHAN 2022, qui vient de démarrer en Algérie.Il a ajouté avoir passé "ces derniers jours à faire tout [s]on possible" dans les discussions avec le gouvernement algérien, tout en exprimant sa volonté de continuer à chercher une résolution à ce problème.Pour lui, le but du football est d’"unir les peuples".Ira ou n'ira pas?Le 13 janvier, les joueurs marocains, doubles tenants du titre du CHAN, ont passé trois heures dans une salle d’attente de l’aéroport de Rabat, mais ont finalement dû partir faute d'autorisation de décollage de la part des autorités algériennes.Toujours le 13 janvier, Fouzi Lekjaa, président de la fédération marocaine FRMF, a déclaré qu'il était "vraiment regrettable que l'équipe nationale marocaine, qui se préparait sérieusement depuis six mois pour participer au CHAN et défendre son titre, ait été privée de cette chance".Dès septembre 2021, l’Algérie a fermé son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains. Une conséquence de la rupture diplomatique entre les deux pays, qui n’arrivent pas à s’entendre sur le statut du Sahara occidental.

