Kalachnikov bat son record de production d’armes d’il y a 20 ans

Le groupe Kalachnikov a annoncé une production record d’armes à feu depuis 20 ans. Elle est en hausse de 40% par rapport à 2021, selon le service de presse. 12.01.2023, Sputnik Afrique

2022 a été une année record pour le groupe russe Kalachnikov en termes de production d’armes.En termes de contrats, l’année a été aussi record.En 2022, les entreprises faisant partie du groupe ont lancé la production en série du nouveau fusil de précision Tchoukavine, du fusil d’assaut Kalachnikov AK-19 de 5,56 mm, du pistolet-mitrailleur Kalachnikov PPK-20 de 9 mm, ainsi que des carabines de chasse à chargement automatique Saïga-9 et TR3 Evo.Communication avec les militaires et projets d’avenirLe PDG du groupe Alan Louchnikov avait déclaré fin décembre que l’utilisation au combat en Ukraine de ses produits avait été suivie de près et que les avis des militaires avaient été pris en considération par les concepteurs."Cette communication avec les militaires est bien organisée dans notre groupe. Elle nous permet de modifier constamment nos produits sur la base des réactions à leur utilisation au combat. Les avis sont attentivement étudiés et pris en compte en ce qui concerne nos récents produits livrés dans la zone de l’opération militaire, à savoir le fusil de précision Tchoukavine SVTch et le pistolet-mitrailleur Kalachnikov PPK-20", a-t-il fait savoir.Selon lui, en 2023 l’accent sera mis sur la production de drones tactiques."C'est-à-dire de tout ce qui n'est pas lancé depuis des aérodromes - c'est notre créneau, nous y travaillons et nous le développons."

