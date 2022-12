https://fr.sputniknews.africa/20221228/le-groupe-russe-kalachnikov-prevoit-daugmenter-la-production-de-drones-tactiques-1057409019.html

Le groupe russe Kalachnikov prévoit d'augmenter la production de drones tactiques

Le groupe russe Kalachnikov prévoit d'augmenter la production de drones tactiques

Après des hélicoptères de reconnaissance et d’attaque, ainsi que des munitions rôdeuses, le groupe Kalachnikov s’apprête à augmenter la production de drones... 28.12.2022, Sputnik Afrique

Le groupe russe Kalachnikov mettra l’accent sur la production de drones tactiques en 2023, comme l’a déclaré le 27 décembre le président de la société sur la chaîne de télévision Rossiya 24.Il a aussi rappelé que le groupe produisait désormais des hélicoptères de reconnaissance et d’attaque, ainsi que des munitions rôdeuses.Selon lui, tous ces produits ont obtenu de très bons résultats cette année et la société envisage d’augmenter la production et d’en développer de nouveaux.En novembre, le groupe Kalachnikov avait annoncé avoir lancé depuis un certain temps les livraisons de drones de reconnaissance et de frappe aux forces armées russes.

