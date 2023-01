https://fr.sputniknews.africa/20230110/quels-obstacles-sur-la-route-de-lunion-economique-et-monetaire-ouest-africaine-1057551880.html

Quels obstacles sur la route de l’Union économique et monétaire ouest-africaine?

Quels obstacles sur la route de l’Union économique et monétaire ouest-africaine?

Si l’Union économique et monétaire ouest-africaine a présenté des résultats économiques encourageants en 2022, son fonctionnement se heurte toujours à des... 10.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-10T14:39+0100

2023-01-10T14:39+0100

2023-01-10T14:39+0100

afrique subsaharienne

union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa)

économie

croissance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104266/62/1042666276_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_126d6b3264036936f7d85d13786312ff.jpg

Au milieu d’une crise économique et énergétique d’ampleur, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) continue de mener sa barque. Les économies des pays membres ont affiché une croissance stable malgré les vents contraires de 2022, avec un PIB total en hausse de 5,7%.La croissance et le développement des échanges commerciaux ne doivent cependant pas masquer les difficultés qui se dressent à l’horizon. L’UEMOA pâtit aussi du ralentissement économique international, déclare à Sputnik Brahim Guendouzi,professeur d’économie à l'université de Tizi Ouzou (Algérie).Les difficultés d’approvisionnement en produits alimentaires perturbent notamment les chaînes de valeurs, souligne l’économiste. Sani Yaya, Président du Conseil des Ministres de l'UEMOA, avait en outre appelé les pays membres à prêter attention à l’inflation et aux dépenses publiques, lors de la dernière conférence des chefs d’État de l’Union.La question sécuritaireL’autre frein à la croissance de l’UEMOA est la sécurité, estime encore Brahim Guendouzi. La menace terroriste qui plane toujours sur le Sahel ralentit en particulier le développement des échanges commerciaux, souligne l’économiste.Un constat qui rejoint celui dressé par d’autres observateurs. Le journaliste malien Seydou Oumar Traoré confiait ainsi récemment à Sputnik que l’Afrique devait donner la priorité à sa sécurité pour mieux se déployer économiquement.Malgré ces obstacles, Brahim Guendouzi se montre pour sa part optimiste pour l’avenir de l’UEMOA, estimant que l’organisation devrait prendre "énormément d’importance" à l’horizon 2030. Une opportunité pour les pays d’Afrique de l’Ouest de "montrer leur vigueur sur le plan commercial et économique".

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa), économie, croissance