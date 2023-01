https://fr.sputniknews.africa/20230106/les-prix-alimentaires-mondiaux-a-un-niveau-record-en-2022--1057521446.html

Les prix alimentaires mondiaux à un niveau record en 2022

Les prix alimentaires mondiaux à un niveau record en 2022

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture signale la hausse sans précédent des prix mondiaux des produits alimentaires en 2022. 06.01.2023

Blé, maïs, tournesol: les prix mondiaux des produits alimentaires ont atteint sur l'ensemble de l'année 2022 leurs plus hauts niveaux jamais enregistrés, a annoncé vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La valeur moyenne de l'indice FAO des prix des huiles végétales a lui aussi atteint un record sur l'année, quand ceux de la viande et des produits laitiers ont même atteint "leurs plus hauts niveaux annuels depuis 1990". Les prix des produits alimentaires sont ensuite repartis à la baisse depuis le mois d'avril, et ce pour neuf mois consécutifs. L'indice des prix des huiles végétales, en repli de 6,7%, a tiré en décembre la baisse mensuelle. Il tombe à son plus bas niveau depuis février 2021, les prix des huiles de palme, de soja, de colza et de tournesol ayant tous diminué en décembre. L'indice FAO des prix des céréales baisse quant à lui d'1,9% par rapport au mois de novembre, du fait de plus grandes disponibilités en blé après les récoltes dans l'hémisphère sud et d'une chute des prix mondiaux du maïs, à l'exception du riz. Indice FAO des denrées alimentairesL'indice FAO des prix des denrées alimentaires, qui suit la variation des cours internationaux d'un panier de produits de base, a poursuivi en parallèle sa baisse pour le neuvième mois consécutif, se repliant d'1,9% en décembre et retombant même sous son niveau d'il y a un an. En décembre, il s'établit en moyenne à 132,4 points, retombant ainsi à 1% en dessous son niveau d'il y a un an, en décembre 2021.

