Quelles sont les 100 personnalités africaines les plus réputées en 2023?

L’agence ReputationPoll International a publié un classement des personnalités africaines les plus réputées. Affaires, cinéma, politique… il y en a pour tous... 10.01.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique aussi a droit à ses classements de personnalités. À l’exemple du Time Magazine, qui répertorie chaque année les plus influentes de la planète, l’agence ReputationPoll International a publié une liste de 100 personnalités africaines influentes en 2023. Les critères de sélection sont l'intégrité, l'impact et la visibilité.Parmi les sélectionnés, on retrouve quelques stars du show-business, comme l’actrice Danai Gurira, remarquée pour sa prestation dans les blockbusters Black Panther et Avengers. Edi Gathegi, connu pour son rôle dans la série Dr House, est aussi de la partie.Côté politique, le Président du Malawi Lazarus Chakwera et son homologue kényan William Ruto font bonne figure. Ce dernier, élu au terme d’un âpre scrutin, a récemment impliqué des troupes dans la force est-africaine pour stabiliser l’est de la RDC. Le dirigeant a également annoncé la candidature de son pays pour organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, en 2027.Au rayon affaires, l’Égyptien Naguib Onsi Sawiris, président de la société Weather Investment est nommé. Plus insolite: Wilfrid Mbappé, père et agent du célèbre footballeur français, fait partie du palmarès.On note encore la présence de plusieurs femmes, saluées pour leur leadership. La Ghanéenne Afua Kyei, directrice financière de la Banque d’Angleterre est nommée. Tout comme la Présidente éthiopienne SahleWork-Zedwe, et Martha Koome, première femme nommée juge en chef au Kenya.D’autres personnalités issues du monde de la culture ont été sélectionnées, dont l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani, ancienne lauréate du Prix Goncourt.Quelle est selon vous la personnalité africaine la plus réputée?

