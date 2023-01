https://fr.sputniknews.africa/20230109/londres-perd-sa-volonte-daider-kiev-selon-un-general-britannique-1057542835.html

Londres perd sa volonté d’aider Kiev, selon un général britannique

Le Royaume-Uni, qui a encouragé le soutien à l'Ukraine pour ne pas perdre cette guerre, ne lui livre pas de blindés, constate l'ex-chef de l'état-major général...

"La Grande-Bretagne perd la volonté de tenir tête à Vladimir Poutine", a titré dans le Telegraph le général Richard Dannatt, un ancien chef de l’état-major général de l’armée britannique.Selon lui, son pays, qui se trouvait au premier rang du soutien à l’Ukraine, quitte le devant de la scène en ce qui concerne les livraisons de blindés.Le général reconnaît qu’ils sont à court de moyens en la matière.Paris, Washington et Berlin ne lésinent pasEmmanuel Macron a annoncé mercredi 4 janvier à son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, lors d'un entretien téléphonique, la livraison à l'Ukraine par la France de chars de combat légers AMX-10 RC.Les États-Unis ont révélé le 6 janvier une nouvelle aide militaire à l’Ukraine. Elle est évaluée à plus de trois milliards de dollars, dont 2,85 milliards d’armements tirés des stocks nationaux et 225 millions de commandes à l’industrie de la défense, selon une annonce du ministère de la Défense.Washington va fournir à Kiev 50 véhicules de combat d’infanterie Bradley de type M2-A2, ainsi que des missiles air-sol, des obusiers automoteurs et des obusiers remorqués.Toujours vendredi 6 janvier, le porte-parole du gouvernement allemand a fait savoir que 40 blindés Marder seraient livrés à l’Ukraine au premier trimestre 2023.Moscou, pour sa part, a déclaré à plusieurs reprises que ces livraisons occidentales ne font que prolonger le conflit.

