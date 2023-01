https://fr.sputniknews.africa/20230109/le-partenariat-entre-sebastopol-en-crimee-et-massaoua-en-erythree-scelle-par-un-accord-1057543007.html

Le partenariat entre Sébastopol en Crimée et Massaoua en Erythrée scellé par un accord

Le partenariat entre Sébastopol en Crimée et Massaoua en Erythrée scellé par un accord

Les liens entre les villes russes et africaines continuent de s'affermir. Les villes de Sébastopol, en Russie, et de Massaoua, en Afrique, ont signé un accord...

Le port érythréen sur la mer Rouge, en Afrique de l'est, deuxième de la Corne de l'Afrique, et le port criméen de Sébastopol, sur la mer Noire, vont sous peu échanger des délégations, a indiqué à Sputnik l'ambassadeur d'Érythrée en Russie, Petros Tseggai. Les deux villes viennent de signer un accord en ce sens.Cet échange, selon lui, permettra de renforcer et de développer la coopération bilatérale. D'autant que ses compatriotes ne comprennent pas encore toutes les perspectives à venir.Le diplomate a confié avoir fait ses études à Odessa à l'époque soviétique. Il avait alors visité la Crimée, et Sébastopol l'avait impressionné.Une amitié qui progresseCes derniers mois, de nombreuses villes africaines se sont liées avec des villes russes par des liens de jumelage ou des accords de coopération. C'est le cas notamment de la ville portuaire sud-africaine de Durban, liée à Saint-Pétersbourg par un récent jumelage, d'Alger, avec des projets d'accord de jumelage avec Moscou et de partenariat avec Saint-Pétersbourg. La Venise du Nord est en général intéressée à établir des partenariats de long terme avec les pays du continent africain, annonçait à Sputnik encore à l'été l’administration de la ville.

