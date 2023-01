https://fr.sputniknews.africa/20230109/bolsonaro-hospitalise-aux-etats-unis-selon-des-medias-bresiliens-1057547678.html

Bolsonaro hospitalisé aux Etats-Unis, selon des médias brésiliens

Bolsonaro hospitalisé aux Etats-Unis, selon des médias brésiliens

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé à Orlando, en Floride, (sud-est des Etats-Unis) avec de fortes douleurs abdominales, ont annoncé... 09.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-09T19:09+0100

2023-01-09T19:09+0100

2023-01-09T19:11+0100

jair bolsonaro

brésil

états-unis

luiz inacio lula da silva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/0b/1044752377_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_c8c3adb904b9933cbb5cceb3ec977819.jpg

L'ancien chef d'Etat d'extrême droite avait quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat, boudant la cérémonie d'investiture de son successeur de gauche, Lula, pour aller dans la propriété d'un ex-champion d'arts martiaux, José Aldo, à Orlando.Bolsonaro a été admis à l'hôpital AdventHealth Celebration en raison de "fortes douleurs abdominales", a rapporté le quotidien O Globo, au lendemain d'un violent assaut de ses partisans contre le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême de Brasilia, pour lequel il a démenti toute responsabilité. Jair Bolsonaro, 67 ans, garde de graves séquelles de l'attentat à l'arme blanche qui a failli lui coûter la vie en septembre 2018, juste avant son élection à la présidence.Occlusions, sub-occlusions ou adhérences intestinales: il a été hospitalisé en urgence une demi-douzaine de fois et réopéré six fois depuis la fin 2018.

brésil

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

jair bolsonaro, brésil, états-unis, luiz inacio lula da silva