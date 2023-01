https://fr.sputniknews.africa/20230108/des-partisans-de-lex-president-bolsonaro-envahissent-le-palais-du-planalto-a-brasilia---video-1057541302.html

Des partisans de l'ex-Président Bolsonaro envahissent le palais du Planalto à Brasilia - vidéo

Des partisans de l'ex-Président Bolsonaro envahissent le palais du Planalto à Brasilia - vidéo

Des partisans de l'ex-Président Bolsonaro ont investi le palais du Planalto à Brasilia. Le chef de l'État, Lula da Silva, ordonne l'intervention de l'armée... 08.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-08T20:17+0100

2023-01-08T20:17+0100

2023-01-08T21:25+0100

brésil

brasilia

jair bolsonaro

international

émeutes

police

armée

gaz poivre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/08/1057541153_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_08b178fe73eeba38b7c79505f82d06f6.jpg

Les partisans de l'ancien Président brésilien Jair Bolsonaro, qui manifestent depuis fin décembre contre les résultats de la présidentielle, ont investi le palais du Planalto, le Congrès et la Cour Suprême à Brasilia, relatent les médias locaux. La police disperse les émeutiers armés de bâtons et de pierres en utilisant du gaz au poivre et des grenades assourdissantes.Le chef de l'État Lula da Silva a ordonné le déploiement des forces armées dans la capitale du pays.Le journal Folha rapporte que les émeutiers ont déjà quitté le Congrès.Les émeutiers réclament la démission du Président Luiz Inacio Lula da Silva, qui a prêté serment début janvier. Lula da Silva l'a emporté au second tour, dépassant Bolsonaro d'une courte tête. En novembre, le Tribunal supérieur électoral (TSE) a rejeté la demande du parti de Bolsonaro d'annulation partielle du scrutin présidentiel.

brésil

brasilia

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brésil, brasilia, jair bolsonaro, international, émeutes, police, armée, gaz poivre