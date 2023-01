https://fr.sputniknews.africa/20230108/les-drones-turcs-bayraktar-peuvent-ils-etre-detournes-par-leurs-acheteurs-etrangers-1057532913.html

Les drones turcs Bayraktar peuvent-ils être détournés par leurs acheteurs étrangers?

Les drones turcs Bayraktar peuvent-ils être détournés par leurs acheteurs étrangers?

La Turquie prend des mesures pour éviter le détournement contre elle-même de ses drones de combat Bayraktar vendus à l’étranger. Le pays maintient le contrôle... 08.01.2023, Sputnik Afrique

Le producteur des drones de combat Bayraktar garde le contrôle de ses appareils vendus à l’étranger pour éviter leur usage contre la Turquie, a déclaré le copropriétaire de Baykar.Interrogé sur une éventuelle attaque contre Ankara, Selcuk Bayraktar a balayé ces inquiétudes:De plus, l’entreprise "prend des mesures à part entière" pour éviter tout piratage informatique, a ajouté son directeur technique.Acheteurs amisEnfin, la Turquie minimise le risque de détournement de ces drones. Notamment parce qu’elle les vend aux pays avec lesquels elle entretient "des relations étroites" et n’a pas "de telles attentes":Parmi les acheteurs principaux figurent l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, Kirghizistan, la Pologne et le Turkménistan. Outre la Turquie, leur production a aussi été lancée en 2021 en Ukraine.

