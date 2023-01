https://fr.sputniknews.africa/20230107/un-humoriste-francais-compare-achraf-hakimi-au-chien-de-kylian-mbappe-1057527913.html

Un humoriste français compare Achraf Hakimi au chien de Kylian Mbappé

Un humoriste français compare Achraf Hakimi au chien de Kylian Mbappé

Un chroniqueur français a comparé le footballeur marocain Achraf Hakimi au chien de Kylian Mbappé, les deux sportifs étant de bons amis et coéquipiers au PSG... 07.01.2023

L’édition d’un podcast diffusé le 5 janvier sur la chaîne française RMC Sport a créé la polémique. Le chroniqueur et humoriste Julien Cazarre, participant à "Rothen s’enflamme", s’en est pris au footballeur marocain.Réagissant au récent déplacement des deux joueurs et amis, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, à New York, Julien Cazarre a à plusieurs reprises comparé le sportif marocain au chien de Mbappé."J’y vais avec mon chien […], mon chien Achraf. Hein Achraf?", a-t-il mimé. Puis, en imitant le joueur marocain, Cazarre s’est mis à aboyer à plusieurs reprises."On aime ou on n’aime pas"Le sketch n’est pas passé inaperçu, des internautes se posant la question de la qualité de l’humour de Julien Cazarre.Suite à l’émission, Jérôme Rothen, animateur du podcast, a essayé de relativiser la grossièreté du sketch: "C’est un humoriste…on aime ou on n’aime pas".

