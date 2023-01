https://fr.sputniknews.africa/20230107/les-gilets-jaunes-de-retour-a-paris---videos-1057529656.html

Les Gilets jaunes de retour à Paris – vidéos

Les Gilets jaunes de retour à Paris – vidéos

Environ 1.500 Gilets jaunes se sont réunis ce 7 janvier à Paris lors d’une nouvelle mobilisation touchant de nombreuses villes de l’Hexagone. Les manifestants... 07.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-07T17:53+0100

2023-01-07T17:53+0100

2023-01-07T17:54+0100

france

paris

gilets jaunes

manifestation

mobilisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/07/1057529507_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_a60d2d33b0b79e5dacf981af5d8acc9e.jpg

Les Gilets jaunes descendent de nouveau dans les rues en France. Plusieurs dizaines de manifestations se déroulent ce samedi 7 janvier dans de nombreuses villes du pays. Sputnik a couvert la mobilisation à Paris.Selon les premières informations, près de 1.500 manifestants se sont réunis dans la capitale française pour protester contre la vie chère et la réforme des retraites. Ils brandissaient des drapeaux tricolores et des pancartes avec des inscriptions comme "Travailler plus pour moins d’espérance de vie: non merci!", "Travaille, consomme, paye et ferme ta gueule!" ou encore "État d’urgence climatique et sociale".La mobilisation a été marquée par des heurts sporadiques. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène contre la tête du cortège, selon des vidéos relayées sur les réseaux sociaux.Reprise de la mobilisationAu cours des quatre années passées depuis son lancement, le mouvement a connu des flambées et des baisses d’activité. En ce début de 2023, cette nouvelle mobilisation a été organisée à l’initiative du collectif L’appel du peuple.Une autre raison de protestation des Gilets jaunes concerne l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement. Celui-ci permet au Premier ministre de suspendre les discussions d’un projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale. Le texte est alors considéré comme adopté sans aucun vote.Les organisateurs appellent à poursuivre la mobilisation tout au long du mois de janvier. Une grande manifestation devrait avoir lieu le 21 du mois.

france

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, paris, gilets jaunes, manifestation, mobilisation