Un Su-25, un S-300, des radars et un obusier US, des obus d’HIMARS… Ce que l’Ukraine a perdu en 24h

En ces dernières 24 heures, l’armée russe a mené des tirs sur tous les axes, décimant près de 230 militaires et plusieurs groupes ukrainiens de sabotage et des... 06.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-06T13:28+0100

2023-01-06T13:28+0100

2023-01-06T14:50+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

militaires russes

donbass

opération militaire

Au moins trois groupes ukrainiens de sabotage et de renseignement ont été éliminés par l’aviation et l’artillerie russes dans le Donbass, a rapporté ce 6 janvier le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de son opération militaire.Dans la zone de Krasny Liman, deux unités ennemies d’assaut et un poste de commandement ont aussi été ciblés. Enfin, les troupes russes ont répondu par des tirs de riposte à quatre pilonnages ukrainiens. Au total, plus de 60 soldats ukrainiens y ont été tués.Sur l’axe de Donetsk, l’armée russe a continué sa progression. Jusqu’à 80 militaires ukrainiens ont été tués ou blessés. Les forces armées de Kiev ont également perdu une quarantaine de soldats près de Koupiansk et plus de 50 sur l’axe du sud de Donetsk.Enfin, 65 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 102 zones.Armes détruitesDes chasseurs russes ont abattu un avion d’attaque au sol Su-25 en RPD. Un lanceur et un radar de système de défense aérienne S-300 ont aussi été ciblés dans la même région.Lors de la lutte de contrebatterie, un canon automoteur D-20 a été détruit en RPD et un obusier M777 de production américaine à Zaporojié.En plus de cela, deux stations radars de contrebatterie, de production américaine elles aussi, AN/TPQ-36 et AN/TPQ-50, ont été anéanties en RPD et dans la région de Kharkov.La DCA russe a intercepté huit obus de lance-roquettes multiples HIMARS de production américaine, ainsi que cinq drones.Dans la région de Kherson et en RPD, trois entrepôts ukrainiens d’artillerie ont été anéantis lors des frappes aériennes.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 360 avions, 199 hélicoptères et 2.839 drones, ainsi que détruit 400 systèmes de défense antiaérienne, 7.437 chars et autres blindés, 971 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.783 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 7.951 autres véhicules militaires.

ukraine

russie

donbass

2023

ukraine, russie, militaires russes, donbass, opération militaire