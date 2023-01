https://fr.sputniknews.africa/20230106/dix-sept-millions-de-tonnes-de-ble-en-six-mois-ankara-dresse-un-bilan-de-laccord-cerealier-1057519743.html

Dix-sept millions de tonnes de blé en six mois: Ankara dresse un bilan de l’accord céréalier

Dix-sept millions de tonnes de blé en six mois: Ankara dresse un bilan de l’accord céréalier

L’accord céréalier d’Istanbul est appliqué depuis bientôt six mois. Selon la Défense turque, une vingtaine de millions de tonnes de produits agricoles ont été... 06.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-06T15:15+0100

2023-01-06T15:15+0100

2023-01-06T15:15+0100

turquie

ankara

accord

céréales

livraisons

mer noire

production agricole

engrais

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057244134_0:33:3523:2015_1920x0_80_0_0_c879cf9ada279603d6dffcd7af42c8d7.jpg

Environ 17 millions de tonnes de céréales ont déjà été envoyés vers les pays qui en ont le plus besoin, a annoncé, ce vendredi 6 janvier, Hulusi Akar, ministre turc de la Défense nationale.Ces livraisons sont devenues possibles grâce à l’accord céréalier signé le 21 juillet à Istanbul entre la Russie, la Turquie, l’Ukraine et l’Onu. L’accord a été reconduit le 18 novembre pour 120 jours.Aux termes de ce document, un couloir a été mis en place pour transporter des céréales via la mer Noire depuis trois ports, dont Odessa.Les pays africains reçoivent-ils ces céréales?Dressant le bilan de 2022, Recep Tayyip Erdogan, Président turc, avait noté que seulement 14% du blé exporté depuis l’Ukraine avait été livré au continent africain. L’Europe en a profité à 44% et la Turquie à 16%.Moscou et l’Onu avaient signé un mémorandum pour une durée de trois ans. Ce document prévoit l’implication des Nations unies dans les efforts visant à supprimer les restrictions antirusses, puisque celles-ci entravent l'exportation des produits agricoles et d'engrais.La Russie fournit ses céréales à environ 30-35 pays africains. Ainsi, les sanctions ont eu un impact significatif sur plus de la moitié des États africains.Les autorités moscovites persistent sur le fait que les exportations russes restent toujours perturbées.

turquie

ankara

mer noire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, ankara, accord, céréales, livraisons, mer noire, production agricole, engrais