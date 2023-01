https://fr.sputniknews.africa/20230101/ankara-se-felicite-du-volume-des-livraisons-de-cereales-vers-le-monde-entier-1057480988.html

Ankara se félicite du volume des livraisons de céréales vers "le monde entier"

"Le monde entier" a pu profiter de plus de 16 millions de tonnes exportées depuis les ports ukrainiens dans le cadre de l’accord céréalier, a salué le... 01.01.2023, Sputnik Afrique

Voici l’heure du bilan provisoire alors que s’est tournée la dernière page de l’année 2022. Sur sa page Twitter, Recep Tayyip Erdogan a parlé des résultats de l’accord céréalier conclu en juillet.Portant sur les exportations de blé ukrainien, de produits alimentaires et d'engrais via la mer Noire depuis trois ports, dont Odessa, l’accord céréalier a été reconduit le 18 novembre pour 120 jours de plus.Le problème de livraison persisteOr, pendant une rencontre avec des jeunes plus tôt ce mois, le Président turc a tenu à souligner que les pays d’Afrique n’avaient obtenu que 14% du blé exporté d’Ukraine, alors que l’Europe en a profité à 44% et la Turquie à 16%.Début décembre, Sergueï Lavrov assurait que malgré les accords, les exportations céréalières russes étaient toujours entravées par des sanctions annexes de l’UE et des États-Unis. L’Onu était littéralement forcée d’"extorquer" des autorisations pour livrer les pays dans le besoin, avait souligné le chef de la diplomatie russe.Qui plus est, la Croix-Rouge a tiré la sonnette d’alarme, s’inquiétant que les livraisons n’arrivent pas sur le continent africain, d’autant que la sécheresse risque de ravager les cultures dans certaines régions.

