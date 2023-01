https://fr.sputniknews.africa/20230105/la-turquie-veut-transferer-a-lafrique-la-farine-quelle-produira-a-partir-des-cereales-russes-1057511977.html

La Turquie veut transférer à l’Afrique la farine qu’elle produira à partir des céréales russes

La Turquie veut transférer à l’Afrique la farine qu’elle produira à partir des céréales russes

Ankara prévoit de traiter les céréales russes pour en produire de la farine. La marchandise sera ensuite livrée aux pays pauvres du continent africain, a... 05.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-05T17:39+0100

2023-01-05T17:39+0100

2023-01-05T17:40+0100

céréales

blé

turquie

russie

ukraine

exportations

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/08/1055787360_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_eaa215fb004947db40709f4f8729cec5.jpg

La Turquie envisage de transformer les céréales russes pour les fournir aux pays d’Afrique dans le besoin, a déclaré ce 5 janvier le Président Erdogan. Une annonce qu’il a faite après un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine.Question céréalièrePrécédemment, le dirigeant turc notait que seulement 14% de tous les volumes de céréales exportées depuis l’Ukraine avaient été livrés au continent africain. L’Europe en a profité à 44% et la Turquie à 16%.Au total, 16 millions de blé ont été exportés depuis les ports ukrainiens par les corridors humanitaires, selon Ankara. Ces couloirs ont été mis en place grâce à l’accord conclu fin juillet 2022 à Istanbul entre la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu. Cette décision a été ensuite reconduite le 18 novembre pour 120 jours de plus.La Russie et l’Onu ont en outre signé un mémorandum, qui prévoyait l’implication des Nations unies dans les travaux visant à supprimer les restrictions anti-russes. En effet, celles-ci entravent l'exportation des produits agricoles et d'engrais. Cet calendrier a été planifié et signé pour une durée de trois ans.Cependant, les exportations russes restent toujours perturbées, ont fait savoir les autorités de Moscou à maintes reprises. Même si les sanctions ne visent pas directement les denrées alimentaires, les compagnies d’assurance et de transport les maintiennent. C’est une raison pour laquelle il est impossible d’affréter un navire pour transporter les marchandises.

turquie

russie

ukraine

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

céréales, blé, turquie, russie, ukraine, exportations, afrique