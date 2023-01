https://fr.sputniknews.africa/20230106/biden-apprecie-lefficacite-des-patriot-en-ukraine-meme-pas-livres-a-kiev-1057521795.html

Biden apprécie l’efficacité des Patriot en Ukraine… même pas livrés à Kiev

En Ukraine, les systèmes sol-air Patriot "fonctionnent bien et aident beaucoup" d’autant que "les Russes commencent à s'en rendre compte", a déclaré le 5... 06.01.2023, Sputnik Afrique

Le Président américain a apprécié, le 5 janvier, l’efficacité des systèmes de défense antiaérienne Patriot en Ukraine. Hors, les appareils n’ont même pas encore été transmis à Kiev.En plus de cela, le chef de l’État américain a évoqué la promesse allemande, faite le jour même, de fournir des unités supplémentaires de ce matériel à l’Ukraine.Le Président Biden n'a toutefois pas précisé comment ces systèmes de défense aérienne, qui de toute évidence n'ont pas encore été envoyés, "aidaient" l'Ukraine en ce moment. En effet, les parties ne viennent que de commencer à préparer leur transfert, selon une déclaration faite le 4 janvier par le chef de la diplomatie ukrainienne.Pas de déploiement immédiatLes forces armées ukrainiennes ne pourront pas tout de suite utiliser ces appareils qui doivent être manœuvrés par des opérateurs ayant suivi une formation spéciale. Comme le Pentagone exclut l’envoi en Ukraine d’effectifs préposés américains, il promet en revanche de former des Ukrainiens en quelques mois. Une raison pour laquelle les Patriot ne pourraient pas être mis en service avant 2024, d’après des analystes de Military Watch.La livraison de ces systèmes antiaériens fait partie d’un nouveau paquet d’aides militaires à l’Ukraine pour un montant total de 1,85 milliard de dollars. Cette nouvelle enveloppe a été annoncée après la rencontre entre les Présidents américain et ukrainien à Washington, en décembre dernier.

