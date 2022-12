https://fr.sputniknews.africa/20221224/lukraine-ne-pourra-pas-utiliser-les-patriot-des-leur-arrivee-1057376491.html

L’Ukraine ne pourra pas utiliser les Patriot dès leur arrivée

L’Ukraine ne pourra pas utiliser les Patriot dès leur arrivée

Même si des systèmes de missiles sol-air Patriot sont envoyés par Washington à l’Ukraine, les forces armées ukrainiennes ne pourront les utiliser qu’après... 24.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-24T14:55+0100

2022-12-24T14:55+0100

2022-12-24T14:55+0100

états-unis

ukraine

international

patriot (missile)

formation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103623/83/1036238323_0:313:5103:3183_1920x0_80_0_0_b7b91bb72a4ce21018d048b98eb26335.jpg

Les États-Unis livreront prochainement des systèmes de défense antiaérienne Patriot à Kiev, dans le cadre de la nouvelle tranche de 1,85 milliard de dollars d'aide américaine à l'Ukraine annoncée lors du déplacement de Volodymyr Zelensky à Washington cette semaine.Or, il faudra du temps avant que les systèmes puissent être déployés sur le terrain, étant des plus complexes à utiliser. Une fois le matériel acheminé en Europe, les militaires ukrainiens seront formés dans un pays tiers.Un système pour protéger un siteUne formation qui pourrait demander plusieurs mois. En outre, un tel système est capable de protéger une infrastructure, comme une centrale, voire une ville, mais il n’est pas en mesure de couvrir une région tout entière.Une formation pouvant prendre jusqu’à un anJordan Cohen, analyste politique au Cato Institute, a expliqué au magazine que la formation à la maintenance et à la réparation prenait traditionnellement jusqu’à une année complète.Les systèmes Patriot font partie du nouveau paquet d’aide militaire américaine à l’Ukraine annoncé par Washington. Le Pentagone exclut l’envoi en Ukraine d’effectis préposés américains et promet de former des Ukrainiens en quelques mois.

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, ukraine, international, patriot (missile), formation