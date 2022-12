https://fr.sputniknews.africa/20221222/poutine-la-russie-cherche-a-terminer-au-plus-vite-la-guerre-en-cours-en-ukraine-depuis-2014--1057356280.html

Poutine: la Russie cherche à terminer "au plus vite" la guerre en cours en Ukraine depuis 2014

Poutine: la Russie cherche à terminer "au plus vite" la guerre en cours en Ukraine depuis 2014

Vladimir Poutine a précisé les objectifs de l'opération militaire spéciale russe qui sert, selon lui, à mettre fin à la guerre en cours en Ukraine depuis 2014... 22.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-22T17:04+0100

2022-12-22T17:04+0100

2022-12-22T18:21+0100

donbass. opération russe

vladimir poutine

russie

ukraine

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/16/1057357318_0:143:3073:1871_1920x0_80_0_0_872d5c45fce785884dbc7fc3f4be5645.jpg

La Russie cherche à terminer "au plus vite" la guerre en cours en Ukraine depuis 2014, a déclaré ce jeudi 22 décembre le Président russe, lors d'une conférence de presse organisée au Kremlin à l'issue d'une réunion du Conseil d'État.Il a rappelé qu'une guerre contre les Ukrainiens qui se considèrent comme appartenant au "monde russe" avait été déclenchée dès 2014. La Russie a longtemps patienté et compté sur des ententes relatives à l'Ukraine pendant huit ans, mais il s'avère qu'on l'a trompée, a ajouté M.Poutine.L'opération spéciale, une mesure forcée mais nécessaireVladimir Poutine a qualifié l'opération militaire spéciale de "mesure forcée mais nécessaire".Il a remercié les soldats et officiers russes qui "défendent les intérêts de la Russie, sa souveraineté et protègent avant tout ses citoyens". Il a avoué qu'il s'entretenait quotidiennement avec des militaires.L'industrie de défense russe a un grand potentielSelon lui, la Russie est en mesure d'augmenter le rythme de production d'armes sans porter préjudice aux autres secteurs de son économie.La Russie est confiante, selon lui."En général, nous sommes confiants. Et je ne doute pas que tout ce que nous nous sommes fixé comme objectifs sera atteint", a déclaré M.Poutine.Livraisons d'armes à l'UkraineLes livraisons à Kiev de missiles sol-air américains Patriot annoncées par Washington font durer ce conflit, à son avis. La Russie a déjà détruit presque tous les équipements militaires de fabrication soviétique livrés à l'Ukraine par les pays de l'Otan. A présent, elle va s'attaquer aussi aux Patriot, a assuré M.Poutine.D'autre part, l'Ukraine aura du mal à passer aux armes de l'Otan, a estimé le chef de l'État russe.Implication de Washington dans le conflitLes États-Unis sont impliqués dans le conflit en Ukraine depuis longtemps, tout comme dans d'autres processus qui ont eu lieu dans l'espace soviétique et post-soviétique, a rappelé le Président.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, russie, ukraine, international