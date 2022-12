https://fr.sputniknews.africa/20221222/une-aide-financiere-pour-nos-crimes-quand-linterprete-de-zelensky-commet-une-bourde---video-1057355922.html

"Une aide financière pour nos crimes": quand l’interprète de Zelensky commet une bourde - vidéo

L’interprète du Président ukrainien a cafouillé lors de conférence de presse avec Joe Biden à Washington, le 21 décembre. Elle a dit que Volodymyr Zelensky... 22.12.2022, Sputnik Afrique

La rencontre Zelensky-Biden à Washington a été marquée par des lapsus et autres bafouillages. En plus d’une bourde du Président américain, c’est aussi l’interprète de son homologue ukrainien qui s’est méprise.De la part de Zelensky, elle a demandé aux États-Unis une aide pour les "crimes" de Kiev, pendant une conférence de presse conjointe le 21 décembre.Ainsi, l’interprète a prononcé le mot "crimes" au lieu de "country" [pays]:Pendant la même conférence de presse, Joe Biden a mal articulé le mot "ukrainien" au point de prononcer "uranien".Nouvelle enveloppe USWashington a promis d’octroyer 1,85 milliard de dollars supplémentaires à l’Ukraine. Un milliard est destiné au "renforcement de sa défense antiaérienne", notamment à l’achat des systèmes antiaériens Patriot. Y figurent aussi 500 obus de calibre de 155 millimètres, 37 véhicules blindés Cougar, des mines et plusieurs milliers de lance-grenades et d’armes légères.

