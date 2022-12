https://fr.sputniknews.africa/20221221/les-aides-a-lukraine-font-prolonger-un-conflit-qui-sert-dabord-les-interets-americains-1057338595.html

Les aides à l'Ukraine font prolonger un conflit "qui sert d'abord les intérêts américains"

Les aides à l’Ukraine font prolonger un conflit "qui sert d'abord les intérêts américains"

21.12.2022

Des milliards d’euros d’aide envoyés par l’Union européenne à Kiev risquent de tomber entre de mauvaises mains, surtout quand Bruxelles ferme les yeux sur les dépenses, a estimé l’ex-eurodéputé français Florian Philippot dans une interview accordée à Sputnik Afrique.En effet, les Vingt-Sept ont décidé le 12 décembre de débloquer une macro-aide financière de 18 milliards d'euros à l'Ukraine en 2023, suivie d’un milliard d’euros supplémentaires, promis exclusivement par l’Hexagone. Cette enveloppe française devrait aider le pays à passer l’hiver. Des annonces qui ont fait réagir M.Philippot sur Twitter, où il a mis en valeur l’absence de bilan de l’utilisation de l’argent déjà fourni.Entre mafias et oligarquesAuprès de Sputnik, il suggère plusieurs débouchés de cet argent européen sur fond d’omerta totale:En plus de l’envoi d’argent susceptible de ne jamais atteindre ses buts annoncés comme humanitaires, il est question des livraisons d’armes européennes. Elles "ne servent pas la paix, mais entretiennent la guerre […] le plus artificiellement et le plus longuement possible", souligne Florian Philippot. Il s’agit d’un conflit "qui sert d'abord les intérêts américains":Comment rétablir la paixSelon le chef du parti Les Patriotes, il faudrait agir autrement si l’objectif est vraiment de mettre un terme aux hostilités:Les États-Unis récoltent les profitsEnfin, Washington semble jouer un double jeu malgré sa posture d’allié du Vieux Continent, lequel risque de subir les lourdes conséquences économiques du comportement de l’Occident dans ce conflit en Ukraine. La nouvelle loi américaine visant à contenir l’inflation ne fait qu’enfoncer le clou:Le fait que les Américains vendent leur gaz quatre fois plus cher à l’UE ne contribue qu’à l’aggravation de l’écart "entre les pays européens et eux-mêmes à leur bénéfice" et à la délocalisation d'entreprises vers les États-Unis, conclut-il.

