Alger annonce la date de fin des travaux d’extension du métro

Le prolongement des deux branches de l’unique ligne du métro algérien devrait s’achever d’ici mars 2024, a rapporté le ministre des Transports Kamel Beldjoud... 06.01.2023, Sputnik Afrique

La capitale algérienne sera dotée de nouvelles stations de métro sur deux extensions dans un peu plus d’une année, a déclaré le 4 janvier le ministre des Transports du pays.Il s’agit des segments d’Ain Naâdja en direction de Baraki et d’El-Harrach jusqu’à l’aéroport Houari Boumediene.Actuellement, les infrastructures sont prêtes à 80% sur les deux extensions, d’après le ministre. La fin des travaux est prévue d’ici mars 2024, a précisé Kamel Beldjoud lors d’un point de presse.Le ministre a d’ailleurs noté que le lancement des travaux avait été retardé de quelques années en raison de la pandémie du Covid-19.Ces extensions en construction sont longues de 17 km au total et comprennent au moins 15 nouvelles stations.Un autre projet d’extensionAlger verra aussi le prolongement de la ligne 1 depuis la Place des martyrs, en direction de Taleb Abderrahmane et Triolet, a noté M.Beldjoud. Les travaux débuteront "prochainement", car "l'enveloppe financière est disponible et l'entreprise de réalisation est prête".Enfin, cette ligne pourrait être rallongée encore vers le quartier de Dely Brahim, toujours à l’ouest de la ville. Les autorités s’attendent à étudier ce projet d’ici 2024.

