https://fr.sputniknews.africa/20230104/reprise-du-covid-19-les-donnees-chinoises-suscitent-la-mefiance-de-loms-1057504193.html

Reprise du Covid-19: les données chinoises suscitent la méfiance de l'OMS

Reprise du Covid-19: les données chinoises suscitent la méfiance de l'OMS

L'OMS a critiqué mercredi la nouvelle définition chinoise, "très étroite", d'un décès attribué au Covid, affirmant que les données sont en décalage avec la... 04.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-04T18:52+0100

2023-01-04T18:52+0100

2023-01-04T18:53+0100

chine

oms

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104358/23/1043582372_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_cd2b4de1bea92260f80d47834a6c8bf1.jpg

"Nous pensons que les chiffres actuels publiés par la Chine sous-représentent l'impact réel de la maladie en termes d'admissions hospitalières, d'admissions dans les soins intensifs et surtout en termes de décès", a déclaré le Dr Michael Ryan, responsable de l'OMS chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire, en conférence de presse.La Chine fait face à sa pire flambée de cas, suite à l'abandon brutal, au début de décembre, de sa politique dite du "Zéro Covid". Mais le pays ne rapporte que très peu de décès liés au Covid-19 après un changement de méthodologie controversé pour la comptabilité des cas.Désormais, seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 sont comptabilisées dans les statistiques.La semaine dernière, l'OMS a rencontré des responsables chinois pour évoquer l'explosion du nombre des cas de contamination et d'hospitalisations. L'OMS veut des données plus "rapides" et "fiables""Nous continuons à demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu'un séquençage du virus plus complet et en temps réel", a souligné le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pendant la conférence de presse mercredi. Il a souligné que l'OMS est "préoccupée" par la situation en Chine, et a réitéré l'importance de la vaccination.L'OMS a également apporté à nouveau son soutien aux mesures de dépistage récemment demandées par certains pays aux voyageurs venant de Chine.

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

chine, oms, covid-19