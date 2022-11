https://fr.sputniknews.africa/20221111/nouvelle-flambee-du-covid-19-en-chine-1056782833.html

Nouvelle flambée du Covid-19 en Chine

Le virus du Covid-19 ne semble pas lâcher prise en Chine. L’accalmie n’aura duré que quelques mois depuis le retour de la pandémie au début de l’année pour que... 11.11.2022, Sputnik Afrique

Depuis le début de la semaine, le nombre des infections n’a pas cessé d’augmenter en Chine. Vendredi, la Commission nationale de la santé a publié un nouveau décompte faisant état 1.150 cas confirmés transmis localement dans la partie continentale de la Chine. Un total de 7.691 porteurs asymptomatiques locaux ont été nouvellement identifiés. Les infections restent sans danger, le pays n’ayant enregistré aucun décès lié à la pandémie. Le bilan total s'établit à 5.226 décès depuis le début de la pandémie.Cependant, cette nouvelle hausse, qualifiée d’inquiétante, a envoyé des ondes de choc partout dans le pays. L’approche tolérance zéro a été déployée de la manière la plus rigoureuse. Des confinements ont été décidés dans plusieurs régions. À Pékin, de nombreux complexes résidentiels ont été fermés et les tests PCR quotidiens sont exigés de toute la population.Jeudi, la presse locale a rapporté que les aéroports à travers le pays ont connu mercredi des annulations de vols généralisées, certains aéroports atteignant même un taux d'annulation de vols de 98%.Les médias officiels parlent d’une situation "compliquée", qui a poussé les autorités à travers le pays à intensifier les efforts pour une réponse efficace contre la nouvelle flambée. Dans le discours officiel, la protection de la santé publique revient comme un leitmotiv pour justifier les mesures prises, en dépit de leur impact non négligeable sur l’économie.Au deuxième trimestre de l’année en cours, le Produit Intérieur Brut (PIB) chinois n’a progressé que de 0,4% sur un an, sa pire performance depuis 2020, avant de rebondir à 3,9% au troisième trimestre, selon des chiffres officiels. Le gouvernement chinois s’était fixé comme objectif de réaliser une croissance économique de 5,5 % sur toute l’année 2022. Le Fonds monétaire international a récemment indiqué qu’il s'attend à ce que la croissance de la Chine ralentisse à 3,2% cette année, soit une baisse de 1,2 point par rapport à une projection publiée en avril dernier.Le retour des infections a poussé le Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC à convoquer, jeudi, une réunion sous la présidence du Président Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti. Il a été question d’examiner un rapport sur la réponse à cette nouvelle envolée et étudier les mesures à mettre en œuvre pour optimiser l’action de prévention et de contrôle.

