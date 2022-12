https://fr.sputniknews.africa/20221220/la-france-cofinancera-la-construction-du-metro-dabidjan-en-cote-divoire-1057328353.html

Le métro d'Abidjan sur les rails dès 2025?

Le métro d'Abidjan sur les rails dès 2025?

La France s’est engagée à cofinancer la construction du métro aérien d’Abidjan. Le réseau devrait être fonctionnel en 2025, d’après les autorités ivoiriennes... 20.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-20T15:36+0100

2022-12-20T15:36+0100

2022-12-20T15:47+0100

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

abidjan

métro

bruno le maire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/18/1054062599_0:0:1494:840_1920x0_80_0_0_5859f7dedb1b6415758e2c5ed1835fac.jpg

Selon le projet, le métro d’Abidjan va inclure 18 stations et s’étendra sur 37,4 km du nord au sud, jusqu'à l'aéroport. Le système desservira l'agglomération d'Abidjan, cette dernière représente presque 6 millions d’habitants et est en pleine expansion.Un appel d’offres international a été lancé par le ministère ivoirien des Transports en 2013. Fin 2019, un consortium français regroupant les groupes Bouygues Travaux Publics, Alstom, Colas Rail et Keolis avait été choisis pour la construction de la première ligne. Le chantier a pris des années de retard, mais le gouvernement a souhaité que le métro soit fonctionnel en 2025.Le 19 décembre, le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire a signé une lettre d'intention d'accompagnement financier de la construction de la première ligne de métro d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, selon Dakar Actu.Un projet d’extension de l’aéroport international d’Abidjan a été également évoqué.Métros sur le continent africainPour le moment, seuls Le Caire et Alger abritent un métro souterrain. Tunis, Addis-Abeba et Abuja sont desservis par des systèmes de métros légers aériens (forme intermédiaire entre le métro et le tramway dans le cas de Tunis et Addis-Abeba, système de transport en commun ferroviaire dans le cas d’Abuja).

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

abidjan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, côte d'ivoire, abidjan, métro, bruno le maire