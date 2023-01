https://fr.sputniknews.africa/20230102/un-drole-de-depute-francais-vice-president-du-groupe-damitie-france-algerie-1057487883.html

Un drôle de député français vice-président du groupe d’amitié France-Algérie

Un député s’étant fait remarqué pour ses propos sur l’Algérie française a été nommé vice-président du groupe France-Algérie à l’Assemblée nationale. Une... 02.01.2023, Sputnik Afrique

Nouvelle bourde sous les ors du palais Bourbon. Un député RN a été désigné pour prendre la vice-présidence du groupe d’amitié France-Algérie à l’Assemblée nationale. Un drôle de casting puisque José Gonzalez, c’est son nom, avait fait quelques déclarations fracassantes sur l’Algérie française.Le député, doyen de l’Assemblée, avait en effet prononcé en juin dernier un discours empreint de nostalgie envers la période coloniale. Né à Oran, il avait clamé son attachement pour sa terre natale, tout en niant que la France ait pu commettre des crimes durant la guerre d’Algérie.Des propos qui avaient à l’époque suscité un tollé. Cette nomination a encore mis de l’huile sur le feu. La députée Mathilde Panot a ainsi dénoncé "une honte et une insulte" sur Twitter.Difficile travail de mémoireL’histoire commune à la France et l’Algérie continue de susciter des controverses, année après année. Le Président algérien a récemment appelé à panser les plaies, conviant Paris à ouvrir "une nouvelle ère" dans sa relation avec Alger.Une commission d’historiens algériens et français a également été créée fin août pour se pencher sur les archives de cette période délicate de l’histoire des deux pays.Récemment, c’est la délivrance de visas français aux Algériens qui a ravivé les tensions. Alger souhaite s’en tenir aux Accords d'Évian de 1962 et à l'Accord de 1968, alors que Paris est plus réticent, tentant de serrer la vis sur la question migratoire.Après un an de tension, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait finalement annoncé un retour à "une relation consulaire normale" à propos de l’octroi de ces visas, mi-décembre.

france, algérie, organisation de l'armée secrète (oas), députés, assemblée nationale française