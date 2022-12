https://fr.sputniknews.africa/20221201/le-president-algerien-recoit-les-historiens-membres-de-la-commission-algero-francaise-sur-lhistoire-1057138502.html

Le Président algérien reçoit les historiens membres de la commission algéro-française sur l’histoire

Le Président algérien reçoit les historiens membres de la commission algéro-française sur l'histoire

Les historiens devant siéger au sein de la commission mixte algéro-française sur la mémoire pour le compte de l'Algérie ont été désignés.

Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi à Alger, les cinq historiens qu'il a choisis pour faire partie de la commission mixte algero-française devant travailler sur la question de la mémoire, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne.Le texte n’a pas cependant nommé les historiens concernés. Mais sur les photos postées sur la page Facebook de la présidence, on croit avoir reconnu Mohammed El-Korso, Djamel Yahyaoui et Mohamed Lahcene Zeghidi, selon les médias.La Sentinelle estime que la commission aura à sa tête Mohamed El-Korso, professeur à l’Université d’Alger qui s’illustre par ses nombreuses interventions liées à la question de la mémoire, la récupération des archives et les explosions nucléaires françaises à Reggane.Regarder sans tabouLa création d’une commission d’historiens algériens et français sur la colonisation ayant pour objectif d’étudier "sans tabou" les archives de cette époque avait été annoncée fin août dernier par Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron à l’occasion de la "visite d’amitié" de ce dernier en Algérie.

