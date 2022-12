https://fr.sputniknews.africa/20221210/11-decembre-1960-en-algerie-la-france-a-subi-un-second-dien-bien-phu-selon-un-historien-1057226340.html

11 décembre 1960: en Algérie, la France a subi un second Diên Biên Phu, selon un historien

La venue de Charles de Gaulle en Algérie en décembre 1960 était un tournant symbolique dans la guerre pour l’indépendance de ce pays maghrébin, rappellent au... 10.12.2022, Sputnik Afrique

11 décembre 1960: en Algérie, la France a subi un second Diên Biên Phu, selon un historien La venue de Charles de Gaulle en Algérie en décembre 1960 était un tournant symbolique dans la guerre pour l’indépendance de ce pays maghrébin, rappellent au micro de Sputnik Afrique les historiens Belaïd Abane et Youssef Girard.

Du 9 au 11 décembre 1960, de gigantesques manifestations ont déferlé dans plusieurs villes en Algérie. Le chef de l’État français, le général de Gaulle, s’y trouvait alors pour défendre son projet de "l’Algérie algérienne" calqué sur le modèle de la Françafrique – idée refusée par les protestataires. Les manifestations ont dégénéré et fait une centaine de victimes. Les événements ont eu lieu trois ans après la fin de la bataille d’Alger, qui a fait croire que la résistance du peuple algérien était vaincue.L’armée française avait réussi à étrangler l’Armée de libération nationale dans les maquis. Néanmoins les manifestations de décembre 1960 ont ébranlé le système colonial et réussi à secouer l’opinion internationale à la veille de la 15e session de l’Assemblée générale de l’Onu. Le 19 décembre, cette institution internationale a voté la résolution 1573, reconnaissant au peuple algérien son droit à l’autodétermination et à l’indépendance.Pour le Dr Youssef Girard, les événements du 11 décembre étaient un second Diên Biên Phu politique.

