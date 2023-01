La directrice du FMI promet à l’Europe un "hiver difficile" sans hydrocarbures russes

"Le monde s'est avéré plus résistant que nous ne le craignions, il y a un an en début d'année. Nous examinons la réponse au choc énergétique en Europe, et l'Europe se dirige résolument vers l'indépendance vis-à-vis de la Russie. Oui, il y aura un hiver difficile, peut-être que le prochain sera encore plus dur, mais la libération de la dépendance vis-à-vis de la Russie arrive", a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à CBS News.