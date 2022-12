https://fr.sputniknews.africa/20221208/on-ne-mene-pas-de-guerre-energetique-contre-la-russie-sans-avoir-denergie-lache-marine-le-pen-1057215383.html

"On ne mène pas de guerre énergétique" contre la Russie sans avoir d’énergie, lâche Marine Le Pen

La guerre énergétique contre la Russie que tente de mener l’Europe a finalement "des conséquences beaucoup plus lourdes" sur les Européens que sur les... 08.12.2022, Sputnik Afrique

Marine Le Pen a exprimé son inquiétude concernant les délestages et la crise gérée par "des incapables, des incompétents et des imprévoyants".La politicienne a ensuite taclé les mesures entreprises disant qu’"on ne mèn[ait] pas de guerre énergétique" contre la Russie "quand on n’a pas d’énergie"."Stop à tout ça!"En début de semaine, Emmanuel Macron a été indigné par le langage des autorités et entreprises publiques, leurs déclarations faisant "peur" à la population.Face aux risques de délestage, le chef de l’État a qualifié de "stupide" le "débat" qu’il avait "entendu ces dernières heures".Il a plus tard prié le gouvernement de ne pas semer la confusion auprès de la population, selon BFM TV. Et a par ailleurs déclaré que "les Français n’étaient pas des cobayes".

