https://fr.sputniknews.africa/20221207/crise-energetique-les-medias-francais-expliquent-comment-couper-du-bois-1057200856.html

Crise énergétique: les médias français expliquent comment couper du bois

Crise énergétique: les médias français expliquent comment couper du bois

Alors que les prix de l’énergie flambent cet hiver en France, les médias commencent à expliquer comment couper soi-même son combustible. Les prix du bois de... 07.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-07T12:11+0100

2022-12-07T12:11+0100

2022-12-07T12:11+0100

france

europe

énergie

électricité

bois

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1055702873_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0828963dc64a2577447ff0b02cf5b4fb.jpg

Avec l’arrivée du froid, les bûches font leur grand retour chez les Français. Les médias publient des recommandations pour couper du bois afin de se chauffer.BFM TV, dans un récent article, explique que cette pratique appelée l’affouage est strictement encadrée. Elle est orchestrée par le conseil municipal qui fixe le montant de la taxe et répartit les lots par tirage au sort. Un particulier peut alors venir couper lui-même son bois dans la limite de ce qui lui a été alloué.Mi-novembre, la chaîne TF1 a consacré un reportage à l’organisation de l’affouage dans la commune de Ronchamp (Haute-Saône). Ici, la taxe s’élève à 52 euros.Les médias soulignent qu’un Français sur quatre se chauffe au bois.Ménages modestesCe type de coupe se pratique en zone rurale, dans toute la France, mais surtout par les ménages modestes.Fin novembre, les autorités ont annoncé une aide pour ceux qui utilisent pour leur chauffage des bûches ou des pellets. À partir du 22 décembre, ils bénéficieront d’une aide de 50 à 200 euros par ménage. Au total 2,6 millions d’entre eux pourront être concernés.Prix des bûchesActuellement, le coût d'une bûche rapporté au kilowattheure (kWh) s'établit à peu près à 0,038 euro, selon les décomptes du Figaro. C’est loin des tarifs du gaz, près de 0,0880 euro au kWh, et très loin du tarif réglementé de l'électricité vendue par EDF à 0,174 euro le kWh.Pourtant, les prix explosent: si en 2021 la tonne de granulés de bois coûtait 300 euros, en 2022 cet indicateur s’élève à 800, soit presque 3 fois plus, témoigne sur France 3 une habitante du Grand Besançon (est de France).

france

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, europe, énergie, électricité, bois