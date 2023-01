https://fr.sputniknews.africa/20230101/les-forces-terrestres-russes-participeront-a-neuf-exercices-internationaux-en-2023-1057479184.html

Les forces terrestres russes participeront à neuf exercices internationaux en 2023

Des unités de l'Armée de terre russe seront engagées en 2023 dans neuf exercices militaires, dont un à l’étranger, relaie le ministère russe de la Défense. 01.01.2023, Sputnik Afrique

La Défense a précisé que huit exercices bilatéraux auraient lieu sur le sol russe avec des militaires indiens, laotiens, pakistanais ou encore mongols et vietnamiens.Ces exercices porteront sur la mise au point d’une planification commune des opérations, l’interaction des états-majors et des unités des pays participants, ainsi que sur les actions tactiques visant à neutraliser des groupes armés illégaux.La préparation d’un exercice russo-biélorusse en coursEn novembre 2022, les militaires russes et biélorusses avaient entamé la préparation des manœuvres conjointes Bouclier de l’Union 2023, l’entraînement majeur des organes de commandement des deux armées.Le 10 octobre dernier, les Présidents russe et biélorusse avaient convenu de déployer une force armée régionale commune. Le ministre biélorusse de la Défense Viktor Khrenine avait indiqué que cette force ne se fixait pour objectif que des missions purement défensives.Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait signalé que le déploiement de cette force commune était prévu par la doctrine militaire conjointe de l’Union de la Russie et de la Biélorussie.

