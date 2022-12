https://fr.sputniknews.africa/20221220/la-russie-et-la-chine-lancent-des-exercices-navals-conjoints-1057324253.html

La Russie et la Chine lancent des exercices navals conjoints

La Russie et la Chine s’apprêtent à lancer des manœuvres navales conjointes dans la mer de Chine orientale. Elles impliqueront quatre navires russes, six... 20.12.2022, Sputnik Afrique

russie

chine

coopération

exercices navals

exercices militaires

asie-pacifique

Baptisés Interaction maritime, les exercices navals conjoints russo-chinois débuteront dans la mer de Chine orientale le 21 décembre, a annoncé le ministère russe de la Défense.Quatre navires russes participeront aux exercices, dont le croiseur lance-missiles Varyag, le destroyer Marechal Chapochnikov et deux corvettes multifonctions de nouvelle génération, d’après le ministère.La Chine sera représentée par six navires, dont deux destroyers, deux navires de patrouille, un navire de ravitaillement et un sous-marin diesel.Des avions et hélicoptères russes et chinois seront également impliqués dans les exercices.Comme le précise le ministère chinois de la Défense, les manœuvres auront lieu à l'est de la zone maritime de Zhoushan à Taizhou, dans la province du Zhejiang."Partenariat stratégique global pour une nouvelle ère"Pendant les manœuvres, "il est prévu de mener des tirs conjoints de roquettes et d'artillerie sur des cibles aériennes, des tirs d'artillerie sur des cibles maritimes, ainsi que de pratiquer des actions anti-sous-marines conjointes avec l'utilisation pratique d'armes", a fait savoir le ministère russe."Les exercices conjoints visent à démontrer la détermination et la capacité des deux parties à répondre conjointement aux menaces à la sécurité maritime et à maintenir la paix et la stabilité internationales et régionales, ainsi qu’à approfondir davantage le partenariat stratégique global de coordination sino-russe pour une nouvelle ère", selon le communiqué du ministère chinois de la Défense.Les exercices prendront fin le 27 décembre. Interaction maritime a lieu chaque année depuis 2012 dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

