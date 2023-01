https://fr.sputniknews.africa/20230101/le-dirigeant-nord-coreen-accuse-washington-de-creer-un-otan-asiatique-1057478311.html

Le dirigeant nord-coréen accuse Washington de créer un "Otan asiatique"

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un affirme que les États-Unis créent une "version asiatique de l’Otan" sous le prétexte du renforcement de la coopération... 01.01.2023, Sputnik Afrique

Dans son rapport lors de la réunion plénière du Parti du travail de Corée, son secrétaire général, Kim Jong-un, a fustigé les agissements des États-Unis.Il a signalé l’importance de "donner une puissante impulsion" au renforcement de l’autodéfense de la Corée du Nord face aux graves défis extérieurs et à l’état actuel des relations intercoréennes. Il a ajouté que les États-Unis et les forces hostiles à son pays avaient "reçu un coup sérieux" après que Pyongyang avait rapidement accru sa puissance militaire et avait officialisé dans sa législation une politique visant la possession de l’arme nucléaire.Augmenter l’arsenal nucléaireKim Jong-un a fait savoir que les ennemis "tremblaient de peur" et recouraient à des agissements "sans précédent dans l’histoire de l’humanité de par leur violence et méchanceté" afin d’isoler la Corée du Nord et de l’"étouffer"."La situation actuelle exige de redoubler d’efforts en vue de renforcer une puissance militaire dominante pour garantir la souveraineté, la sécurité et les intérêts fondamentaux du pays en réponse aux manœuvres militaires inquiétantes des États-Unis et des forces hostiles."Kim Jong-un a appelé à une "augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire" de la Corée du Nord pour faire face à son voisin du Sud et aux États-Unis, signalant la poursuite en 2023 des dangereuses tensions dans la péninsule coréenne qui avaient déjà caractérisé 2022.70 tirs de missiles en 2022Ce dimanche 1er janvier à l’aube, la Corée du Nord a procédé à un tir de missile balistique de courte portée dans la mer, a rapporté l’armée sud-coréenne citée par l’agence sud-coréenne Yonhap. Ce tir provenait du quartier de Yongseong à Pyongyang et a atterri dans la mer du Japon, a précisé Yonhap, citant l'État-Major sud-coréen. Samedi 31 décembre, trois nouveaux missiles balistiques nord-coréens ont été lancés. Au total, la Corée du Nord a réalisé en 2022 environ 70 tirs de différents missiles, intercontinentaux compris.

