https://fr.sputniknews.africa/20220912/la-doctrine-nucleaire-nord-coreenne-est-elle-le-resultat-de-lechec-des-negociations-avec-les-usa-1056158170.html

La doctrine nucléaire nord-coréenne est-elle le résultat de l’échec des négociations avec les USA?

La doctrine nucléaire nord-coréenne est-elle le résultat de l’échec des négociations avec les USA?

La Corée du Nord a adopté une loi l’autorisant à mener une frappe nucléaire préventive. Son dirigeant a déclaré "irréversible" le statut de puissance nucléaire... 12.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-12T17:01+0200

2022-09-12T17:01+0200

2022-09-12T17:01+0200

corée du nord

kim jong-un

nucléaire coréen

frappe préventive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103195/27/1031952784_0:115:2277:1396_1920x0_80_0_0_3c143e5efe025191bfe39b81dbe179f9.jpg

Les médias d’État nord-coréens ont annoncé vendredi 9 septembre l’adoption par Pyongyang d’une loi l’autorisant à mener une frappe atomique préventive.Kim Jong-un a affirmé que le statut de puissance nucléaire était "irréversible" et que le pays ne cesserait de renforcer son potentiel en ce domaine.Ilya Diatchkov, expert du Conseil russe pour les affaires internationales, rappelle que la Corée du Nord parle depuis longtemps de son statut nucléaire. Mais la déclaration de Kim Jong-un témoigne plutôt de l’adoption d’une doctrine nucléaire du pays.L’expert a exposé à Sputnik les effets possibles et sa vision de leur impact sur les pays voisins. Selon lui, l’échec des négociations avec les États-Unis n’a fait que renforcer la détermination nucléaire nord-coréenne.Est-elle vraiment une puissance nucléaire?"Le statut nucléaire du pays a été mentionné dans la Constitution nord-coréenne dès 2012. Des déclarations sur le statut nucléaire sont faites depuis plusieurs décennies", signale le spécialiste.Selon lui, le moment de l’adoption d’une nouvelle loi ne joue pas un grand rôle.Les pays occidentaux se sont mis à parler de la préparation des essais nucléaires en janvier dernier, mais aucun n’a été officiellement mené."Il se peut que ce soit [l’adoption de la loi] une sorte de substitution aux essais", suppose-t-il.Pas d’impact sur les négociationsM.Diatchkov estime que le nouveau statut nord-coréen ne pourra pas détériorer le processus des négociations qui est d’ailleurs en pause. D’autant plus que les actions nord-coréennes n’ont pas aggravé la situation en la matière.Selon lui, le comportement des États-Unis témoigne de leur rejet de toute idée de concession. Plus encore, ils ne reconnaissent pas l’existence des intérêts nord-coréens dans le domaine de la sécurité, ni celle d’autres intérêts légitimes qu’il faut prendre en compte et discuter.Un élément de survieIlya Diatchkov donne raison à de nombreux autres experts russes d’après lesquels la Corée du Nord a plusieurs raisons de ne pas renoncer à son potentiel nucléaire.D’abord, il s’agit de certains succès déjà atteints et des efforts dépensés.Ensuite, le pays considère son potentiel nucléaire non seulement comme un élément important des forces armées, mais aussi comme une garantie de survie.Cette année, la Corée du Nord a procédé à une vingtaine d'essais, notamment le tir d'un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017. Le 10 juillet, l'armée sud-coréenne a annoncé que son voisin avait tiré avec ce qui semblait être des lance-roquettes multiples.Le 27 juillet, à l’occasion des célébrations du Jour de la victoire marquant l’armistice entre les deux Corées, Kim Jong-un a révélé à quoi son pays serait prêt en cas d’affrontement avec soit les États-Unis, soit la Corée du Sud."La force de dissuasion nucléaire de notre pays est également prête à mobiliser sa puissance absolue de manière fiable, précise et rapide", a-t-il affirmé.

corée du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

corée du nord, kim jong-un, nucléaire coréen, frappe préventive