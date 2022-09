https://fr.sputniknews.africa/20220909/la-coree-du-nord-sautorise-a-mener-une-frappe-nucleaire-preventive-en-cas-de-menace-1056123408.html

La Corée du Nord s'autorise à mener une frappe nucléaire préventive en cas de menace

La Corée du Nord s'autorise à mener une frappe nucléaire préventive en cas de menace

En juillet, M. Kim avait affirmé que son pays était "prêt à déployer" sa force de dissuasion nucléaire en cas d'affrontement militaire avec les États-Unis et... 09.09.2022, Sputnik Afrique

Pyongyang a adopté une loi l'autorisant à mener une frappe atomique préventive et déclarant "irréversible" le statut de puissance nucléaire du pays, ont annoncé vendredi les médias d'État.Cette loi permettra à la Corée du Nord de déclencher une frappe nucléaire préventive "automatiquement" et "immédiatement pour anéantir des forces hostiles" si une puissance étrangère venait à menacer Pyongyang, selon l'agence d'État KCNA.Par ce nouveau texte, "le statut de notre pays en tant qu'État doté de l'arme nucléaire est devenu irréversible", a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, selon KCNA.Ce nouveau texte témoigne de la confiance de Kim Jong-un dans les capacités nucléaires et militaires de son pays, en particulier dans ses missiles balistiques intercontinentaux pouvant frapper les États-Unis, a affirmé à l'AFP Cheong Seong-chang du centre des études nord-coréennes à l'institut Sejong.

