https://fr.sputniknews.africa/20221231/les-prix-des-carburants-chutent-en-cette-fin-dannee-au-maroc-1057472288.html

Les prix des carburants chutent en cette fin d’année au Maroc

Les prix des carburants chutent en cette fin d’année au Maroc

Les prix des carburants ont diminué au Maroc en décembre, alors qu'en France, l’on a recours à des aides, selon le site Internet LeSiteInfo. 31.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-31T16:18+0100

2022-12-31T16:18+0100

2022-12-31T16:18+0100

afrique subsaharienne

afrique du nord

maroc

carburant

prix

aide

aide financière

ménage

g7

union européenne (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0a/02/1044516873_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_772a111a34dbe7a68b1bd856ca785cff.jpg

Au Maroc, les prix de l'essence et du gasoil ont connu une légère baisse depuis le 30 décembre, de quoi réjouir les automobilistes, relate ce samedi 31 décembre le site d’information marocain LeSiteInfo.Ce changement de prix s’explique par la baisse des cours mondiaux du pétrole, estime cet expert.LeSiteInfo rappelle que le prix des carburants a connu une baisse d’environ un dirham il y a un mois.Des aides au carburant en EuropeEntretemps, en France, le gouvernement a mis en place une "remise carburant" depuis le 1er avril. Initialement de 18 centimes d’euros TTC par litre, cette aide exceptionnelle a été fixée à 30 centimes par litre jusqu'au 15 novembre, puis à 10 centimes par litre du 16 novembre au 31 décembre. Dès le 1er janvier 2023, celle-ci sera remplacée par une indemnité carburant destinée aux ménages modestes.De plus, certains Français ont commencé à recevoir des chèques énergie pétrole et bois.Le 5 décembre, les pays du G7, de l’UE et l’Australie avaient plafonné le prix du brut russe. Les Européens ont déjà constaté une flambée des prix de l’essence avant même l’entrée en vigueur de l’embargo et du plafonnement à 60 dollars.

afrique subsaharienne

afrique du nord

maroc

australie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du nord, maroc, carburant, prix, aide, aide financière, ménage, g7, union européenne (ue), australie, russie